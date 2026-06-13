মাতামুহুরী উপজেলা ও পেকুয়া পৌরসভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলা ও পেকুয়া পৌরসভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ শনিবার পৃথক দুই স্থানে নতুন এই উপজেলা ও পৌরসভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান। পৌরসভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ফলকের ফিতা টেনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ‘আজ থেকে ২৫ বছর আগে উপজেলার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া। আজকে আমি পৌরসভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেলাম। বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকে, জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে কাজ করে। এখানে যে কলেজগুলো আছে, সেগুলো বেগম খালেদা জিয়ার আমলে হয়েছিল। যখন বিএনপি দেশ পরিচালনায় থাকে না, বিএনপি জনগণের স্বার্থের কথা বলে। বিএনপি দেশের জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করবে।’
এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি প্রমুখ।
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