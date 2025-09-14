Ajker Patrika
বিজিবির ধাওয়ায় নাফ নদীতে ইয়াবা ফেলে পালাল কারবারিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
উদ্ধার করা ইয়াবা। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীতে বিশেষ অভিযানে ২ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে অভিযানের সময় মাদক কারবারিরা সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমারে পালিয়ে যায়।

গতকাল শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায়। আজ রোববার বিজিবি থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজিবির দাবি, মিয়ানমার থেকে মাদকের বড় একটি চালান নাফ নদী হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে টহল জোরদার করা হয়।

টেকনাফের বিজিবি ২ ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, গভীর রাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে তিনজনকে সাঁতরে আসতে দেখে বিজিবির নৌটহল দল জালিয়ার দ্বীপ ও শোয়ার দ্বীপের মধ্যবর্তী জলসীমায় অভিযান চালায়। ধাওয়ার মুখে পাচারকারীরা ইয়াবার প্যাকেটগুলো নদীতে ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়।

পরে পানিতে ভাসমান প্যাকেটগুলো উদ্ধার করে তীরে আনা হয়। এ সময় ২ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

পলাতক আসামিরা হলেন টেকনাফের দক্ষিণ হ্নীলার আব্দুর রহিম বাদশা (৪২), দমদমিয়ার মোহাম্মদ আয়াজ ওরফে রুবেল (২৬) এবং একই গ্রামের জসিম উদ্দিন (২৫)।

বিজিবি জানায়, মাদক চোরাচালান রোধে সীমান্ত এলাকায় অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

কক্সবাজারটেকনাফবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগ
