কক্সবাজার সৈকতে গোসল করছিলেন তিন বন্ধু, ঢেউয়ের তোড়ে একজনের মৃত্যু

কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে মেহেদী হাসান আবির (২০) নামের এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সুগন্ধা পয়েন্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মেহেদী হাসান আবির বান্দরবানের লামা উপজেলার আজিজনগর এলাকার বাসিন্দা। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর রিয়াজুদ্দিন বাজারে একটি সিসিটিভি ক্যামেরার দোকানে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সৈকতকর্মীদের সহকারী সুপারভাইজার বেলাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বেলাল হোসেন জানান, আবির ও তাঁর তিন বন্ধু আরিফুল ইসলাম, তানজিন ও মারুফুল হাসান রিপন বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজারে বেড়াতে আসেন। বেলা ২টার দিকে তাঁরা সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট গোসলে নামেন। একপর্যায়ে আবির সাগরের ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যান। প্রায় ৩ ঘণ্টা পর বিকেল ৫টার দিকে একই সৈকতে আবিরের নিথর দেহ একই সৈকতে ভেসে ওঠে। এ সময় সি সেইফ লাইফগার্ডের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কক্সবাজার সি সেফ লাইফ গার্ডের টিম লিডার ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, নির্দেশনা না মেনে অনেকেই সাগরে গোসলে নামেন। এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।
কক্সবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ছমিউদ্দিন বলেন, মারা যাওয়া যুবকের মরদেহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। তাঁর স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
