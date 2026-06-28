কক্সবাজারের ইনানী সৈকতে গোসলে নেমে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজারের ইনানী সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ পর্যটক মো. সায়েমের (২২) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে মেরিন ড্রাইভের রেজু ব্রিজ এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
মৃত উদ্ধার পর্যটকের নাম মোহাম্মদ সায়েম। তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার কুয়াইশ এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ ইকবালের ছেলে।
এর আগে গতকাল শনিবার দুপুরে বন্ধু আরমানকে সঙ্গে নিয়ে ইনানী সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে সায়েম সাগরে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশ ও বিচকর্মীরা সায়েমকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেন।
জেলা প্রশাসনের বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুব আলম জানান, সকালে রেজু খালের মোহনা দিয়ে সায়েমের মরদেহ ভেসে আসতে দেখেন স্থানীয় জেলেরা। এরপর কোস্ট গার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও বিচকর্মীরা গিয়ে সায়েমের মরদেহ উদ্ধার করেন।
ট্যুরিস্ট পুলিশ ইনানী সাবজোনের পরিদর্শক গাজী আতাউর রহমান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পর্যটকের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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