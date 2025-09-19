Ajker Patrika
টেকনাফে পানের দোকানদারকে গলা কেটে হত্যা

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
নিহত ইমদাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
নিহত ইমদাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়ায় পূর্বশত্রুতার জেরে ইমদাদ হোসেন (৪৭) নামের এক পানের দোকানদারকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ইমদাদ ওই এলাকার মৃত আলী হোসেনের ছেলে। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা কামাল হোসেন নামে এক অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাত ৩টার দিকে নিহতের বাড়ির সামনে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

টেকনাফ মডেল থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মদপানকে কেন্দ্র করে ইমদাদের সঙ্গে একই এলাকার আব্দুর রহমানের কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর ইমদাদ তাঁর দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে সন্ত্রাসীরা তাঁর গতি রোধ করে প্রথমে এলোপাতাড়ি কোপায়। এরপর উমর ছিদ্দিক মেম্বারের বাড়ির কাছে সড়কে ফেলে তাঁকে গলা কেটে হত্যা করে। স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

ইমদাদকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আসিফ আলভী তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

নিহতের ছোট ভাই শামসু আলম অভিযোগ করেন, কামাল হোসেন ও নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে আব্দুর রহমান, মো. ইসমাইল, মো. শফিক, মো. হামিদ ও সৈয়দ আলমসহ আরও চার-পাঁচজন এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

ওসি (তদন্ত) আরও জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে এবং এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কক্সবাজারটেকনাফচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামগলাকাটা
