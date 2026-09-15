Ajker Patrika
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কক্সবাজার

দুধ-পানিতে চেতনানাশক মিশিয়ে গৃহকর্ত্রীর স্বর্ণালংকার চুরি, গৃহকর্মী আটক

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ২৪
দুধ-পানিতে চেতনানাশক মিশিয়ে গৃহকর্ত্রীর স্বর্ণালংকার চুরি, গৃহকর্মী আটক
আটক রাফি মনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারে দুধ ও পানির সঙ্গে চেতনানাশক মিশিয়ে এক গৃহকর্ত্রীকে অচেতন করে স্বর্ণালংকার ও মুঠোফোন চুরির অভিযোগে রাফি মনি নামে এক গৃহকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ও দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার পিএমখালী এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। এর আগে গতকাল সোমবার সকালে কক্সবাজার পৌরসভার পূর্ব নতুন বাহারছড়া এলাকায় চুরির ঘটনাটি ঘটে।

আটক গৃহকর্মী রাফি মনি (১৫) সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের পশ্চিম ধনখালী ঘোনারপাড়া এলাকার আব্দুর রহমানের মেয়ে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত রোববার রাতে পূর্ব নতুন বাহারছড়া এলাকার গৃহকর্ত্রী আফরিনা আল মাছিনকে (৩৮) দুধ ও পানির সঙ্গে চেতনানাশক মিশিয়ে খাওয়ান গৃহকর্মী রাফি মনি। গতকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বর্ণালংকার ও মুঠোফোন চুরির বিষয়টি টের পান গৃহকর্ত্রী।

চুরি হওয়া মালামালের মধ্যে ছিল এক জোড়া স্বর্ণের চুড়ি, দুটি আংটি, একটি চেইন-লকেটসহ আনুমানিক ৬ ভরি ৪ আনা স্বর্ণালংকার। এগুলোর আনুমানিক মূল্য সাড়ে ১২ লাখ টাকা বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া একটি আইফোন-১৬ ও আরেকটি অ্যান্ড্রয়েড চুরি করা হয়।

সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ অভিযান শুরু করে। দীর্ঘ সময় অভিযানের পর গৃহকর্মী রাফি মনিকে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার ও মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারগৃহকর্মীচট্টগ্রাম বিভাগ
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