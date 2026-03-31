চুয়াডাঙ্গায় প্রাইভেট কারসহ বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ, গ্রেপ্তার ২

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
জব্দ করা মাদকসহ আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) বিশেষ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ‘ফেয়ারডিল’ এবং একটি বিলাসবহুল প্রাইভেট কারসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে জীবননগর থানাধীন হাসাদহ বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির একটি দল চেকপোস্ট বসিয়ে সন্দেহভাজন এলিয়েন মডেলের প্রাইভেট কারকে থামানোর সংকেত দিলে চালক ও সহযোগী পালানোর চেষ্টা করেন। পরে ধাওয়া করে পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানার কলাগাছিয়া গ্রামের মৃত কাদের হাওলাদারের ছেলে মো. আলিম হোসেন (৩৬) এবং বাবু জমাদারের ছেলে জনিকে (৪০) আটক করা হয়।

তল্লাশিতে আসামিদের হেফাজত ও গাড়ি থেকে মোট ৫৭৬ বোতল নেশাজাতীয় মাদক ফেয়ারডিল উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া ২৫ লাখ টাকা মূল্যের প্রাইভেট কার এবং ৪টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।

পুলিশ সুপার জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। চুয়াডাঙ্গাকে মাদকমুক্ত করতে জেলা পুলিশের জিরো টলারেন্স অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ডিবি দলের এসআই মো. আশরাফুল ইসলাম।

