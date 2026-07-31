আনোয়ারায় ভূমি বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ২০০ গাছ নিধন, গ্রেপ্তার ১

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বরুমছড়া ইউনিয়নে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সাজিয়া আকতার মুন্নি (৪৭) নামে এক নারীর জমির প্রায় দুই শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার ভোর পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মো. ফয়সাল (২০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।
ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বরুমছড়া ইউনিয়নের নলদিয়া মৌলভী এরশাদ উল্লাহর বাড়ির মো. আবুল কাশেমের স্ত্রী সাজিয়া আকতার মুন্নির জমিতে প্রতিপক্ষের লোকজন এসে গাছ কাটে। এতে প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীর।
অভিযোগে আরও বলা হয়, গাছ কাটায় বাধা দিতে গেলে ভুক্তভোগী পরিবার হামলার শিকার হয়। এতে গুরুতর আহত হন মুন্নির মেয়ে সারজিনা জান্নাত সাইমা (১৬)। এ সময় একটি মোবাইল ফোন এবং দেড় লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।
ভুক্তভোগী সাজিয়া আকতার মুন্নি বলেন, ‘প্রতিবেশি মো. জুবায়েরুল হক, মো. একরামূল হক (৫০), মো. মাহমুদ (১৮), মো. ফয়সাল (২৫), মো. হাসান (২৬), মো. আরমান (২২), মোহাম্মদসহ (২১) কয়েকজন আজ ভোরে আমাদের জমির গাছগুলো কেটে ফেলে এবং জমি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের মারধর করে মোবাইল ফোন ও দেড় লাখ টাকা মূল্যে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। আমরা তাদের বিচার চাই।’
আনোয়ারা থানার সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) মো. জুয়েল মিয়া বলেন, ‘জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে। ভূমি বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টাসহ বিশৃঙ্খলা তৈরি ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। ঘটনায় পুলিশ পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নিচ্ছে।’
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