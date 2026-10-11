Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

পটিয়ায় গরু চুরির অভিযোগে আটক ২ নারী, পালালেন দুই পুরুষ

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
পটিয়ায় গরু চুরির অভিযোগে আটক ২ নারী, পালালেন দুই পুরুষ
আটক দুই নারী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে গরু চুরি করে পালানোর চেষ্টার অভিযোগে দুই নারীকে আটক করেছেন স্থানীয় লোকজন। এ সময় চুরি যাওয়া গরু ও চুরির কাজে ব্যবহৃত অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই পুরুষ পালিয়ে গেছেন।

আজ রোববার (১১ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ধলঘাট ইউনিয়নের ঈশ্বরখাইন এলাকার সেনপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আটক দুই নারী হলেন পারভিন আক্তার (৪৫) ও শাহানা আক্তার (৪০)। পারভিনের বাড়ি কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় এবং শাহানার বাড়ি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার দুপুরে চারজনের একটি দল সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে ধলঘাটের সেনপাড়া এলাকায় আসে। একপর্যায়ে তারা স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল চৌধুরীর একটি গরু অটোরিকশায় তুলে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। তাদের কর্মকাণ্ড সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করেন। পরে মো. রিফাতসহ কয়েকজন যুবক মোটরসাইকেল নিয়ে অটোরিকশাটির পিছু নেন।

ধাওয়ার একপর্যায়ে উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি রেলগেট এলাকায় স্থানীয় লোকজন অটোরিকশাটির গতিরোধ করেন। এ সময় চালকসহ দুই পুরুষ পালিয়ে গেলেও দুই নারীকে আটক করা হয়। পরে উদ্ধার করা গরু ও অটোরিকশাসহ তাঁদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

ধলঘাট এলাকার বাসিন্দা জিসান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ধলঘাট এলাকায় গরু চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। ইতিমধ্যে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক জানান, সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন দুই নারীকে আটক করার বিষয়টি পুলিশকে জানান। পরে পুলিশ উদ্ধার করা গরু ও অটোরিকশাসহ দুই নারীকে হেফাজতে নেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

আটকগরু চুরিঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়া
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