চট্টগ্রামের চালিতাতলীতে অটোরিকশাচালককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত মো. ইদ্রিস। ছবি: সংগৃহীত
দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত মো. ইদ্রিস। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার চালিতাতলী এলাকায় শারীরিক প্রতিবন্ধী অটোরিকশাচালক মো. ইদ্রিসকে গুলির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) চান্দগাঁও ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, পৃথক অভিযানে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বায়েজিদ বোস্তামীর চালিতাতলী এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে শারীরিক প্রতিবন্ধী ইদ্রিস নামের ওই অটোরিকশাচালক গুলিবিদ্ধ হন। তিনি পরিবার নিয়ে বহদ্দারহাট এলাকায় থাকেন। ইদ্রিসের পরিবারের দাবি, মাদক কারবারে বাধা দেওয়ায় তাঁকে গুলি করা হয়েছে।

একই এলাকায় গত বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ ও চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার বাবলাসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। পরে সরোয়ার বাবলার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় র‍্যাব দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

বিষয়:
গুলিবিদ্ধ বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে ঢাকায় স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
এরশাদ উল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
এরশাদ উল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

গণসংযোগের সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনের বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে হেলিকপ্টারযোগে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত বিএনপি নেতার একান্ত সচিব মো. আরিফ মুন্না বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এরশাদ উল্লাহ বুকের ডান পাশে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত। তাঁর অবস্থা কিছুটা উন্নতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর বায়েজিদের চালিতাতলী এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগের সময় গুলিবিদ্ধ হন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ। এরপর তাঁকে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই ঘটনায় সরওয়ার হোসেন বাবলা নামের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন।

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তারচট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

বিষয়:

গুলিচট্টগ্রাম জেলাচিকিৎসারাজধানীচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআহতজেলার খবর
টেলিগ্রামে বিদেশি বিনিয়োগের নামে ৫ কোটি টাকা হাতান তাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্রেপ্তারকৃত ফারদিন আহমেদ ওরফে প্রতীক ও মো. সাগর আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃত ফারদিন আহমেদ ওরফে প্রতীক ও মো. সাগর আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের হোতাসহ দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন চক্রের প্রধান ফারদিন আহমেদ ওরফে প্রতীক (২৫) এবং তাঁর সহযোগী মো. সাগর আহমেদ (২৪)। আজ শুক্রবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিআইডির ঢাকা মেট্রো পূর্ব বিভাগের একটি দল ৬ নভেম্বর ভোরে পঞ্চগড় সদরের ধাক্কামারা এলাকা থেকে মূল হোতা ফারদিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে অভিযান চালিয়ে সাগর আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিআইডি জানায়, প্রতারক চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে টেলিগ্রামে ‘বিদেশি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম’ নামে ভুয়া গ্রুপ খুলে অল্প সময়ে বেশি মুনাফার প্রলোভন দেখাত। গ্রুপে আগে থেকেই সাজানো কিছু সদস্য রাখা হতো, যারা নিজেদের বিনিয়োগ করে লাভ পাওয়ার ভান করে নিয়মিত কৃতজ্ঞতার পোস্ট দিত। এসব দেখে সাধারণ বিনিয়োগপ্রত্যাশীরা প্রতারকদের আশ্বাসে অর্থ পাঠাতেন। পরে চক্রটি তৃতীয় ব্যক্তির নামে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অর্থ স্থানান্তর ও আত্মসাৎ করত। এভাবে বহু বিনিয়োগকারী সর্বস্ব হারিয়েছেন।

তদন্তে আরও জানা যায়, ফারদিন বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ৩০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এমএফএস অ্যাকাউন্ট এবং সিমকার্ড নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রতারণা চালাতেন। অন্যদিকে সাগর আহমেদ ‘Rio’ নামে ফেইক পরিচয়ে ‘Alexa Wick’ নামের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন। মাত্র সাত সদস্যবিশিষ্ট ওই গ্রুপে স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী পোস্ট ও মন্তব্য করে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করা হতো।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফারদিন প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে সিআইডি। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকারও বেশি লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। চক্রের অন্যান্য সদস্য ও অর্থপথ শনাক্তে গ্রেপ্তার দুজনকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আদালতে আবেদন করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগবিনিয়োগগ্রেপ্তারপ্রতারকঢাকাসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসিআইডি
টাঙ্গাইলে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেত্রী স্কুলশিক্ষক কারাগারে

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
মেহেরিন খাদিজা লতা। ছবি: সংগৃহীত
মেহেরিন খাদিজা লতা। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে চেক জালিয়াতি মামলায় মেহেরিন খাদিজা লতা নামের এক স্কুলশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে পৌর এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মেহেরিন খাদিজা উপজেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সহসভাপতি ও যুব মহিলা লীগের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বর্তমানে তিনি উপজেলার হামিদপুর গণ-উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।

জানা গেছে, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আওয়ামী পন্থী নেত্রী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন মেহেরিন খাদিজা। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছেন।

জানতে চাইলে সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিবাস চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেহেরিন খাদিজার বিরুদ্ধে ব্যাংকের চেক ডিজঅনার মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। মামলার বাদী ও কত টাকার মামলা—এ বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দিতে পারেননি। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

সখীপুরটাঙ্গাইলশিক্ষকঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তারজেলার খবরজালিয়াতি
দিনাজপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৬

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৪
বিজিবির হাতে আটক ভারতীয় নাগরিকসহ ৬ জন। ছবি: সংগৃহীত
বিজিবির হাতে আটক ভারতীয় নাগরিকসহ ৬ জন। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী সীমান্তে অবৈধভাবে পারাপারের সময় এক ভারতীয় নাগরিকসহ ৬ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মামলা দিয়ে তাদের ফুলবাড়ী থানায় হস্তান্তর করেছে ফুলবাড়ী ব্যাটালিয়ন (২৯ বিজিবি)। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ফুলবাড়ীর রসুলপুর বিওপির বিজিবি টহল দল উপজেলার রসুলপুর (পলিপাড়া) গ্রামের মৃত জাহিরুল চৌধুরীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে রসুলপুর বিওপি সীমান্ত ফাঁড়িতে বিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ফুলবাড়ী ২৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার। এরপর রাতেই আটক ব্যক্তিদের ফুলবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মারগ্রাম গ্রামের নেপাল বর্মন (২৯), বালাদেশের নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার শালবাড়ী গ্রামের জলি রানী (৩০) ও তাঁর দুই মেয়ে এবং পত্নীতলার বড়চাঁদপুর গ্রামের বিজন কুমার দাস (৫৫) ও তাঁর স্ত্রী লিপি রানী দাস (৪৭)।

বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ভারতীয় নাগরিক নেপাল বর্মন গত ২২ অক্টোবর হিলি বন্দর দিয়ে বৈধভাবে বাংলাদেশে আসেন। ২৬ অক্টোবর আদালতের মাধ্যমে জলি রানীকে বিয়ে করেন। পরে ভারতে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের ৫ জনকে ৪ নভেম্বর রসুলপুর গ্রামের মৃত জাহিরুল চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে আসেন। গোপন সূত্রে জানতে পেরে বিজিবি সদস্যরা বাড়িটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের আটক করেন।

আটক ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে বিজিবি সূত্র জানায়, নেপাল বর্মন বিরামপুর উপজেলার কাটলা বাজার এলাকার ভোলা, রোস্তম ও শহিদুল নামে তিন পাচারকারীর সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় মানব পাচারের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল জানান, বিজিবি সদস্যরা ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৬ জনকে থানায় হস্তান্তর করেছে। বিজিবি বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়।

বিজিবি ফুলবাড়ী ২৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার জানান, আটক ব্যক্তিদের ফুলবাড়ী থানায় সোপর্দ করে মামলা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ ব্যাটালিয়ন) কাছে কঠোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বলে জানান এই বিজিবি কর্মকর্তা।

বিষয়:

সীমান্তভারতীয়দিনাজপুরজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী
