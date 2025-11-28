স্বামীকে কিডনি দানের অনন্য দৃষ্টান্ত, প্রশংসায় ভাসছেন স্ত্রী ফাতেমা

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় এক স্ত্রী তাঁর জীবনসঙ্গীর জীবন বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করে ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্ত্রী ফাতেমা বেগম হেনার (৪৬) এই ত্যাগের ফলে নতুন জীবন পেলেন স্বামী মো. বেলাল মোড়ল (৪৮)।
মানিকছড়ি উপজেলার গচ্ছাবিল এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দুই সন্তানের জনক বেলাল মোড়ল দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তাঁর দুটি কিডনিই অকেজো হয়ে গেছে। যখন তাঁর জীবনপ্রদীপ প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম, ঠিক তখনই জীবনসঙ্গিনী ফাতেমা বেগম স্বামীর জীবন রক্ষায় নিজের একটি কিডনি দান করার সম্মতি দেন।
চিকিৎসক মো. কামরুল হাসানের অধীনে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সফলভাবে বেলাল মোড়ল ও ফাতেমা বেগমের কিডনি প্রতিস্থাপন (ট্রান্সপ্লান্ট) করা হয়।
বেলাল মোড়লের জ্যেষ্ঠপুত্র মো. ওমর ফারুক রাজু বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমার আব্বুর জীবন রক্ষায় আম্মু তাঁর একটি কিডনি দান করেছেন। বর্তমানে আব্বু ও আম্মু উভয়েই সুস্থ আছেন।’
অসুস্থ স্বামীর জীবন বাঁচাতে স্ত্রীর কিডনি দানের এই ঘটনাকে নিঃসন্দেহে অনন্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন সদর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, ‘আজকাল সমাজে স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে যখন অনেক ক্ষেত্রে ফাটল ধরছে, এই সময়ে একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীর জীবন বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করলেন। এটি ভালোবাসার এক অনন্য নিদর্শন।’
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এক ডিলারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই ডিলার প্রকৃত সুবিধাভোগী ও কার্ডধারীদের মধ্যে পণ্য বিতরণ না করে তা বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছেন। যার ফলে দরিদ্র মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের লাইমপাশা গ্রামে আনন্দ বাজার নদীর তীরে নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে টিসিবির পণ্য বিতরণকালে এই অনিয়মের ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ডিলার তাজুল ইসলাম মানিক মিয়া উপজেলার চৌগাংগা ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং মেসার্স মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক।
স্থানীয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও অনেকে পণ্য পাননি। কিছুক্ষণ বিতরণের পরই ডিলারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পণ্য বিতরণ শেষ এবং অবশিষ্ট নেই। হাতে সরকারের দেওয়া টিসিবি কার্ড থাকা সত্ত্বেও পণ্য না পেয়ে তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
মৃগা গ্রামের বাসিন্দা চাঁন মিয়া অভিযোগ করে বলেন, ‘সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বলছে পণ্য নেই। তাহলে আমার কার্ডের পণ্য কোথায় গেল?’ একই অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী ওয়ারিস মিয়া।
এ বিষয়ে ডিলার মেসার্স মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক তাজুল ইসলাম মানিক বলেন, ‘প্রয়োজনীয় সব পণ্য আছে। তারপরও আমি পণ্য দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম না। আমার ভাগনে রতন সেখানে উপস্থিত ছিল।’
রতন মিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি যা পেয়েছি, তা সবাইকে দিচ্ছি। আর কেউ যদি না পেয়ে থাকে, তাদেরকে আগামী মাসে দেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে ইটনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রায়হানুল ইসলাম বলেন, ‘এ ব্যাপারে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে দ্রুত এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ধানের শীষকে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে ময়মনসিংহ-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু বলেন, ‘ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়ন প্রশ্নে কোনো দল নাই, মত নাই, বিভাজন নাই। এখানে প্রয়োজন ঐক্য, সম্প্রীতি ও সমন্বিত উন্নয়নের অঙ্গীকার। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ হোক ঈশ্বরগঞ্জের দল-মতনির্বিশেষে সকলের ঐক্যের প্রতীক। কেননা ধানের শীষ হলো উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও ঐক্যের প্রতীক।’ গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ির রায়েরবাজার গোহাটায় এক নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন মাজেদ বাবু।
জনসভায় বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, ‘জনগণকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে ১৭ বছর আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দেশে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। ষড়যন্ত্র চলছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র চলছে বিএনপি ও ধানের শীষ নিয়ে। সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।’
লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু আরও বলেন, ‘ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের নতুন যে অধ্যায় শুরু হয়েছে, সেখানে তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে জাতীয় সম্ভাবনার জন্ম হয়েছে, সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরগঞ্জকে আলোকিত, আধুনিক ও টেকসই জনপদে পরিণত করা।’
লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধানের শীষ বিজয়ী হলে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশ উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে। এই অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবে।
উপজেলার ৪ নম্বর আঠারবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মনির সঞ্চালনায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বেরোবি প্রতিনিধি
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রদলের আংশিক কমিটি নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বেরোবি শাখা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতারা এই কমিটিকে ‘ছাত্রলীগের কমিটি’ বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।
নবগঠিত কমিটিতে ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত ব্যক্তিদের জায়গা দেওয়া হয়েছে—এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতি দেন বেরোবি শাখা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান খান শ্রাবণ।
বিবৃতিতে মো. ইমরান খান শ্রাবণ দাবি করেন, ঘোষিত কমিটিতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকের আস্থাভাজনদের স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি আমার জীবনের সোনালি সময় ছাত্রদলের জন্য উৎসর্গ করেছি। এই আবু সাঈদের রক্তে রঞ্জিত ক্যাম্পাসে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠায় আমাদের অনেক রক্ত ঝরেছে। মামলা-হামলা, জেল-জুলুম সবকিছু সয়ে আমরা সংগঠনটিকে দাঁড় করিয়েছি। অথচ আজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দিয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হলো, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক।’
ইমরান খান আরও বলেন, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সবাই জীবন বাজি রেখে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লড়েছেন, সেখানে সেই ছাত্রলীগের ব্যক্তিদের ছাত্রদলের কমিটিতে স্থান দেওয়া কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।
ইমরান খান শ্রাবণ কমিটিতে স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের ছাত্রলীগ-সংশ্লিষ্টতার তথ্য তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দলীয় তদন্ত দাবি করেন। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে দাবি জানান, ‘কে এই কমিটি করল, কার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, সবকিছুর বিচার করা হোক।’
এদিকে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক আল মুরসালিন মুন্নাও তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ জানিয়ে লিখেছেন, ‘ছাত্রলীগের কর্মী দিয়ে কমিটি! এ কেমন ছাত্রদলের কমিটি! এটি বেরোবি ছাত্রদলের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘বেরোবিতে কি ছাত্রদলের কর্মীর অভাব পড়েছে?’
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।
আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়ে ঘোষিত এই কমিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. ইয়ামিনকে সভাপতি এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. জহির রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোরাই কয়লা ও পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি লাইটার ভেসেলসহ ১২ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ডের একটি দল। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন বরিশাল কোতোয়ালি থানাধীন চরমোনাই আনন্দ ঘাট-সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক লাইটার ভেসেল তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির পর ভেসেলটি থেকে ১ হাজার ১০০ টন চোরাই কয়লা জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। এ সময় চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ১২ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মোংলা হিরণ পয়েন্টে অবস্থানরত একটি বিদেশি জাহাজ থেকে এই কয়লা অসদুপায় অবলম্বন করে অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছিল।
জব্দ করা কয়লা, পাচারকাজে ব্যবহৃত লাইটার ভেসেল এবং আটক ১২ চোরাকারবারিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা।
