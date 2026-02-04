Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের প্রথম ‘আইনের মেলা’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৭
চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের প্রথম ‘আইনের মেলা’
মেলায় মানবাধিকার আইনজীবীরা বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশের প্রখ্যাত প্রয়াত আইনজীবী অ্যাডভোকেট বদিউল আলমের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো দিনব্যাপী ‘আইনের মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন (বিএইচআরএফ) ও সালমা আদিল ফাউন্ডেশনের (এসএএফ) যৌথ উদ্যোগে ‘আইনের মেলা’ শীর্ষক এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মেলায় মানবাধিকার আইনজীবীরা বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
মেলায় মানবাধিকার আইনজীবীরা বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করেন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান এবং ন্যায়বিচার ও আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এই আয়োজনে স্বেচ্ছায় অংশ নিয়ে মানবাধিকার আইনজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট জিয়া হাবীব আহসান; ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোহাম্মদ হারুন; চট্টগ্রাম জেলা শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট এইচ. এম. জসিম উদ্দিন; চকবাজার শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট জান্নাতুল নাঈম রুমানা; বাঘাইছড়ি শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট হাসান আলী; সেনবাগ থানা ইউনিটের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট বদরুল হাসান; প্যানেল আইনজীবী অ্যাডভোকেট রুমানা ইয়াসমিন সোমা; বায়েজিদ থানা শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট কাশিফ মাহফুজ শান্তনু চৌধুরী এবং রাউজান জেলা শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট খুশনুদ রাইসা উশিকা।

এছাড়াও জরিপ ও ভূমি পরিমাপ আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী হাসান আল বান্না আইনি সহায়তা প্রদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মানবাধিকার ও সুশাসনকর্মী রিদওয়ানুল করিম নাবিল; বিএইচআরএফ স্টুডেন্ট কাউন্সিলের ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও পরিচালক ফাতিমা জাহরা আহসান রাইসা এবং দক্ষিণ জেলা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সভাপতি রাজিব রিফাত।

সার্বিকভাবে এই আইন মেলাটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সালমা–আদিল ফাউন্ডেশন। পাশাপাশি বিভিন্ন আইন বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে চান্দনাইশ স্টুডেন্ট কাউন্সিল।

মেলাটি চট্টগ্রাম বারের একাধিক সিনিয়র সদস্য পরিদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—চট্টগ্রাম বারের সাবেক সভাপতি আবু মোহাম্মদ হাশেম, সাবেক বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর এম. এ. নাসের, সাবেক সহকারী সাধারণ সম্পাদক আরশাদুর রহমান, সাবেক অর্থ সম্পাদক তৌহিদুল মনির টিপু, সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর প্রভূতি বড়ুয়া, সিনিয়র আইনজীবী মোতাহার হোসেন এবং অ্যাডভোকেট মেজবাহুল হাফিজ, নুরুল ইসলাম ও ওসমানসহ আরও অনেকে।

আয়োজক জিয়াউদ্দিন আদিল এবং সালমা আদিল আশা প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং এর মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার এবং মানবাধিকার সুরক্ষা আরও জোরদার হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামানবাধিকারচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআইনজীবীআইনমেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

মুরগির খামারে ৩ খুন: আড়াই মাস পর বিসমিল্লাহ শেখ গ্রেপ্তার

মুরগির খামারে ৩ খুন: আড়াই মাস পর বিসমিল্লাহ শেখ গ্রেপ্তার

একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে: মাসুদ সাঈদী

একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে: মাসুদ সাঈদী

মাদারীপুরে বিএনপির ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

মাদারীপুরে বিএনপির ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০