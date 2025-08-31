Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ: চমেকে ভর্তি ৫১ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে আহতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে আহতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক কামাল উদ্দিনসহ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে চমেক হাসপাতালে ৫১ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে সংঘর্ষের সূতপাত হয়। আজও দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষে অনেকেই আহত হয়েছেন। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন। এই পর্যন্ত ৫১ জনকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাতের সংঘর্ষের জের ধরে স্থানীয়রা সকালে ২ নম্বর গেটে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের বাসার সামনে দেশীয় অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে শুরু করে। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক গ্রুপে প্রচার হলে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা ২ নম্বর গেটের দিকে জড়ো হন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের ফের সংঘর্ষ হয়।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অন্তত সাতটি বাস ও মিনিবাসে করে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এঁদের বেশির ভাগেরই মাথায়, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁদের স্ট্রেচারে করে জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

চিকিৎসকেরা জানান, আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীসংঘর্ষহাসপাতালচট্টগ্রামআহতচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

শিশুদের কান্না শুনে দরজা ভাঙল প্রতিবেশীরা, মিলল প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ

শিশুদের কান্না শুনে দরজা ভাঙল প্রতিবেশীরা, মিলল প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের হুঁশিয়ারি ববির শিক্ষার্থীদের

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের হুঁশিয়ারি ববির শিক্ষার্থীদের

চবি ও রাবির ঘটনায় জাবি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

চবি ও রাবির ঘটনায় জাবি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা