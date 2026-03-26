চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগিতে আগুন, খতিয়ে দেখবে চার সদস্যের কমিটি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি বগিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ এ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বলে নিশ্চিত করেছেন বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া।
মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া জানান, ট্রেনের বগিতে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তাকে (ডিটিও) প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক ধারণায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানতে অধিকতর তদন্ত করবে গঠিত কমিটি। তদন্তে অগ্নিকাণ্ডের সত্যতা নিশ্চিতের পর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
প্রসঙ্গত, আজ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৭টায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেন সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারি বাংলাদেশ মিলিটারি গেটসংলগ্ন রেললাইন এলাকা অতিক্রমকালে ট্রেনের পাওয়ার কার ও তার সঙ্গে লাগোয়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বগিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ১ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ওহিদুজ্জামান নামের একজন আহত হয়েছেন।৪ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসনের একটি কমিটি তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। এ ছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৫ সদস্যের আরেকটি কমিটি ৩ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে।৭ মিনিট আগে
ফুয়েল কার্ড দেখিয়ে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হবে—এমন ঘোষণা দেওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শুধু মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখিয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফিলিং স্টেশন থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যাবে।১১ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাইয়ান, তাঁর মা রেহানা আক্তার ও ভাগনে তাজবিদের জানাজা শেষে ভবানীপুর কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। একই পরিবারে তিনজনের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।২৪ মিনিট আগে