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চট্টগ্রাম

১৮ দিনেও কাটেনি চুয়েটের অচলাবস্থা, অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ০১
১৮ দিনেও কাটেনি চুয়েটের অচলাবস্থা, অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরা
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) অচলাবস্থা ১৮তম দিনে গড়িয়েছে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের শাটডাউন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। একই দাবিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও। এতে বন্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম। যদিও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে আজ শুক্রবার কোনো কর্মসূচি ছিল না।

গত ২১ সেপ্টেম্বর উপাচার্য পরিবর্তনের প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে এ আন্দোলনের সূত্রপাত। গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীদের শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আন্দোলনে যুক্ত হন। ছয়টি বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অচলাবস্থা নিরসনে ৭ অক্টোবর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ শরীফুল আলম। তবে সংকটের সমাধান হয়নি। গতকাল ৮ অক্টোবরও শিক্ষার্থীরা মূল ফটকে অবস্থান নেন। আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) পর্যন্ত নতুন উপাচার্য ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেননি বলে জানা গেছে।

সাবেক উপাচার্যকে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলনকারীরা অনড় থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি।

এ বিষয়ে চুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহ জানান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করছেন। দাবি আদায় হলেই আন্দোলন থামবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

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