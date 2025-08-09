Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
জানাজার নামাজে সমবেত মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জানাজার নামাজে সমবেত মুসল্লিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে) ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য এবং দৈনিক আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক মো. হেলাল সিকদারের বাবা মুফিজুল হক সিকদার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম মা-ও-শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন মুফিজুল হক সিকদার। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) আসরের নামাজের পর রাউজান উপজেলার নোয়াজিশপুর ইউনিয়নের ফতেহনগর গ্রামের ফতেহ মোহাম্মদ সিকদারবাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন নেতারা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগআজকের পত্রিকাচট্টগ্রাম নগর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

ধারের টাকা শোধ করতে পারেননি স্বামী, স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

ধারের টাকা শোধ করতে পারেননি স্বামী, স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যু

আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যু

শাজাহানপুরে অটোরিকশায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কা, নিহত ১

শাজাহানপুরে অটোরিকশায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কা, নিহত ১

রাতে ফ্লাইওভারের নিচে ঘুমানো নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

রাতে ফ্লাইওভারের নিচে ঘুমানো নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন