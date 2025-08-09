আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে) ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য এবং দৈনিক আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক মো. হেলাল সিকদারের বাবা মুফিজুল হক সিকদার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।
গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম মা-ও-শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন মুফিজুল হক সিকদার। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।
গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) আসরের নামাজের পর রাউজান উপজেলার নোয়াজিশপুর ইউনিয়নের ফতেহনগর গ্রামের ফতেহ মোহাম্মদ সিকদারবাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।
হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন নেতারা।
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে) ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য এবং দৈনিক আজকের পত্রিকার ফটো সাংবাদিক মো. হেলাল সিকদারের বাবা মুফিজুল হক সিকদার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।
গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম মা-ও-শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন মুফিজুল হক সিকদার। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।
গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) আসরের নামাজের পর রাউজান উপজেলার নোয়াজিশপুর ইউনিয়নের ফতেহনগর গ্রামের ফতেহ মোহাম্মদ সিকদারবাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।
হেলাল সিকদারের বাবার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন নেতারা।
বগুড়ার শিবগঞ্জে ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। । গত বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
বগুড়ার শাজাহানপুরে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিক্সায় থাকা একজন নিহত এবং চার জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (৮ আগষ্ট) দিবাগত রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের সাজাপুর ফটকি সেতু এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে রাতে উড়ালসেতুর নিচে ঘুমাতে গিয়ে বাগ্বিতণ্ডার জেরে এক যুবককে অপরজন ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
গত জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভারী বৃষ্টির কারণে নোয়াখালীর আটটি উপজেলার বেশির ভাগ এলাকায় দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। অব্যাহত বৃষ্টি ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় ডুবে যায় জেলার বিভিন্ন সড়ক, মহল্লা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। জেলার ১৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেই জলাবদ্ধতা এখনো রয়ে গেছে। এক মাসের বেশি এই জলাবদ্ধতায়৬ ঘণ্টা আগে