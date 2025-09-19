Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

পটিয়া সংবাদদাতানিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিহত মামুন ও অভিযুক্ত ফাহিম। ছবি: সংগৃহীত
নিহত মামুন ও অভিযুক্ত ফাহিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ মামুন (৩২) নামের এক প্রবাসী ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের ডেঙ্গাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। একই গ্রামের মোহাম্মদ ফাহিম নামের এক যুবক তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিহত মামুন ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আবুল বশরের ছেলে। সম্প্রতি তিনি ওমান থেকে দেশে ফিরেছেন।

অভিযুক্ত ফাহিম একই এলাকার বাসিন্দা আইয়ুব আলীর ছেলে। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত বলে জানা গেছে।

নিহত প্রবাসীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, গত বুধবার সকালে ফাহিম গ্যাংয়ের সদস্যরা মুন্সেফ বাজার থেকে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করেন। এ ঘটনার তদন্তে ওদিন সন্ধ্যায় ফাহিমকে ধরতে তাঁর বাড়ি যায় পুলিশ। এ কাজে পুলিশকে সহযোগিতা করেন প্রবাসী মামুন। তিনি ফাহিমের বাড়ি পুলিশকে দেখিয়ে দেন। কিন্তু মায়ের সাহায্যে ফাহিম তখন পালিয়ে যান। এদিকে বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ায় মামুনের ওপর ক্ষিপ্ত হন ফাহিম। গতকাল রাতে মামুনকে ডেকে নিয়ে বাড়ির কাছে তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন ফাহিম। পরে রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মামুন।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান জানান, ফাহিম পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাছুরিকাঘাতচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়াচট্টগ্রামখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

দায়িত্বে অবহেলায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের শাস্তি বাড়ছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

রাবির পোষ্য কোটা: ছুটির দিনেও বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা

রাবির পোষ্য কোটা: ছুটির দিনেও বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা