Ajker Patrika

বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এসে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ কর্মী

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
মো. ইমন। ছবি: সংগৃহীত
মো. ইমন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় মো. ইমন (২২) নামের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে পটিয়া সদরের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ইমন পটিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিত। তিনি উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিম উদ্দীনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ১৬ ডিসেম্বর বড়লিয়া ইউনিয়নে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত যুবলীগের একটি কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন ইমন। আজ দুপুরে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এলে পটিয়া সদরের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় ইমনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগপটিয়াছাত্রলীগচট্টগ্রামকর্মী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তাসনিম জারাকে দেওয়া টাকা ফেরত চান? উপায় বলে দিলেন জারা নিজেই

এনসিপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার ঘোষণা তাসনিম জারার

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ায় খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র তুললেন বিএনপি নেতা

বগুড়ায় খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র তুললেন বিএনপি নেতা

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান