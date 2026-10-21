Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে লোকালয় থেকে অজগর উদ্ধার, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে অবমুক্ত

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে লোকালয় থেকে অজগর উদ্ধার, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে অবমুক্ত
লোকালয়ে উদ্ধার অজগর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে লোকালয় থেকে প্রায় ৮ ফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার সুয়াবিল ইউনিয়নের বারমাসিয়া দক্ষিণ হিন্দুপাড়ার একটি বাঁশঝাড় থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়। পরে হাজারিখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের গভীরে সেটি অবমুক্ত করা হয়।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পাড়ার একটি বাঁশঝাড়ে অজগরটি দেখতে পান কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি। খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

এরপর গ্রামবাসী সাপটি উদ্ধার করে ‘ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড স্নেক রেসকিউ টিম ইন বাংলাদেশ’-এর সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম জিল্লুর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম জিল্লুর সহযোগিতায় অজগরটিকে হাজারিখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে নেওয়া হয়। সেখানে সাপটি অবমুক্ত করা হয়।

উদ্ধার ও অবমুক্তকরণের সময় চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের হাজারিখিল রেঞ্জ কর্মকর্তা সিকদার আতিকুর রহমানসহ বন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ফটিকছড়িচট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগবন বিভাগবন্য প্রাণী
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