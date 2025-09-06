ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত, ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম-সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রামগামী ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার অশোক দাস জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন আসার পর কর্ণফুলী ট্রেনের ‘চ’ বগিতে ত্রুটি দেখা দেয়। এ অবস্থায় বগিটি রেখে দেওয়ার জন্য আরও তিনটি বগিসহ সান্টিং করছিল। এরই মধ্যে কলেজপাড়া এলাকায় ‘চ’ বগির দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে। ট্রেন উদ্ধারে আখাউড়া লোকোশেডে খবর দেওয়া হয়েছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রামগামী ৪ ডাউন কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার অশোক দাস জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন আসার পর কর্ণফুলী ট্রেনের ‘চ’ বগিতে ত্রুটি দেখা দেয়। এ অবস্থায় বগিটি রেখে দেওয়ার জন্য আরও তিনটি বগিসহ সান্টিং করছিল। এরই মধ্যে কলেজপাড়া এলাকায় ‘চ’ বগির দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে। ট্রেন উদ্ধারে আখাউড়া লোকোশেডে খবর দেওয়া হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি।’ শনিবার (৬ আগস্ট) বিকেল মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় সদ্য স্থাপিত গুয়াগাছিয়া পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েমের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সাত দিন ধরে লাইফ সাপোর্টে থাকার পর আজ শনিবার মা-বাবা বলে ডাক দিয়েছেন সায়েম।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বেজগাঁও স্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিক্ষুব্ধ জনতা নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের মরদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এরপর দাহকৃত মরদেহের ছাইও উধাও হয়ে গেছে।১ ঘণ্টা আগে