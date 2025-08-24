কক্সবাজারে বাস-প্রাইভেট কার সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের রামুতে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে শিশুসহ দুই পর্যটক নিহত ও চারজন আহত হয়েছে।
আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের যাত্রী।
রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৈয়বুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি জানান, হতাহত ব্যক্তিদের নাম ও পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তারা টাঙ্গাইলের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে ওসি আরও জানান, সন্ধ্যায় রামুর রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে চট্টগ্রামমুখী মারসা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এ সময় জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আহত এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আহত অন্যদের কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে বলে জানান ওসি।
কক্সবাজারের রামুতে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে শিশুসহ দুই পর্যটক নিহত ও চারজন আহত হয়েছে।
আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের যাত্রী।
রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৈয়বুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি জানান, হতাহত ব্যক্তিদের নাম ও পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তারা টাঙ্গাইলের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে ওসি আরও জানান, সন্ধ্যায় রামুর রশিদনগর ইউনিয়নের স্বপ্নতরী বিনোদনকেন্দ্রের সামনে চট্টগ্রামমুখী মারসা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এ সময় জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আহত এক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আহত অন্যদের কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে বলে জানান ওসি।
পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, দেশের মানুষ পিআর কী বোঝেন না। আপনি ভোট দেবেন এই এলাকার সুমন সাহেবকে, আর নির্বাচিত হবেন রাঙামাটির চাকমা বাবু—এটা হতে পারে না। যাঁরা পিআর নিয়ে কথা বলেন, তাঁরা ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে বানচাল করতে চান।৯ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার এক ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সেলিমকে (৫৮) আজ রোববার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৪০ মিনিট আগে
রাজধানী মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসানের বদলির খবরের পর থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ করেছেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে মিষ্টি বিতরণ করেন তাঁরা। এ সময় ওসির বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে
যশোর পৌর পার্ক থেকে তুলে নিয়ে দুই যুবককে হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগে সাবেক পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, টিএসআই রফিকুল ইসলামসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে গুম হওয়া যুবক সাইদুর রহমানের বাবা সদর উপজেলার তরফ নওয়াপাড়া গ্রামের কাজী তৌহিদুর রহমান খোকন বাদী হয়ে মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে