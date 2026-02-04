Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পাহাড় কেটে ভবন নির্মাণ: যুবলীগ নেতা এলিটসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে আদালতের নির্দেশ

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
পাহাড় কেটে ভবন নির্মাণ: যুবলীগ নেতা এলিটসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে আদালতের নির্দেশ
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে অবৈধভাবে প্রায় ৪৯ হাজার ঘনফুটের বিশাল পাহাড় কেটে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযাগে যুবলীগ নেতা নিয়াজ মোর্শেদ এলিটসহ সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামের দ্বিতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলের আদালত এই আদেশ দেন।

এর আগে আদালতে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের পরিদর্শক রুম্পা সিকদার বাদী হয়ে এলিটসহ তিনজনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামাসহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।

মামলার নাম উল্লেখ করা তিন আসামি হলেন দি চিটাগাং খুলশী ক্লাবের সভাপতি ও যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ নিয়াজ মোর্শেদ এলিট (৪৩), চিটাগাং খুলশী ক্লাবের সহসভাপতি রফিক উদ্দিন বাবুল (৫৭) এবং একই ক্লাবের নির্বাহী (অ্যাডমিন) মো. নাদিম উদ্দিন রানা (৩৮)।

মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. আরিফুর জামান আরিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আদালতে আসামিদের বিরুদ্ধে পাহাড় কাটা প্রমাণে ১০০ জনের বেশি স্থানীয় সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শীসহ বিভিন্ন নথি উত্থাপন করা হয়। এতে আদালত সন্তুষ্ট হয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় খুলশী ক্লাবের সভাপতি এলিটসহ মোট সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর ৬(খ), ৭(ক) এবং ১৫(ক) ধারায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এর আগে ২০২৫ সালে ৯ মার্চ চট্টগ্রাম মহানগরীর খুলশী ক্লাব-সংলগ্ন পাহাড়ের ৪৮ হাজার ৭৫০ ঘনফুট পাহাড় কাটার প্রমাণ পেয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৪৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সেই সঙ্গে পাহাড় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে অধিদপ্তর একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও ওই জরিমানার টাকা পরিশোধ করেনি খুলশী ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

আসামিমামলাচট্টগ্রাম বিভাগপাহাড় কর্তনচট্টগ্রামআইনজীবীআদালতজরিমানাযুবলীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

মুরগির খামারে ৩ খুন: আড়াই মাস পর বিসমিল্লাহ শেখ গ্রেপ্তার

মুরগির খামারে ৩ খুন: আড়াই মাস পর বিসমিল্লাহ শেখ গ্রেপ্তার

একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে: মাসুদ সাঈদী

একটি চক্র আমিরে জামায়াতের বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে: মাসুদ সাঈদী

মাদারীপুরে বিএনপির ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

মাদারীপুরে বিএনপির ও বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০