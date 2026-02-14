Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে জামানত হারালেন জামায়াতের এক প্রার্থী

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে জামানত হারালেন জামায়াতের এক প্রার্থী
ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে জামায়াতের ইসলামীর এক প্রার্থী জামানত রক্ষা করতে পারেননি। চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৪ জন প্রার্থী। এই ১৪ জনের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জামানত হারান ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলম। তিনি এখানে ভোট পেয়েছেন ২১ হাজার ৭০৬টি। জামানত রক্ষার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল ২৪ হাজার ১৮৬ ভোট।

এই আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ এনামুল হক ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সৈয়দ এয়ার মোহাম্মদ পেয়ারু। তিনি পেয়েছেন ২৮ হাজার ৯৯৯টি ভোট। এই আসনে মোট ৮ প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

আসনে ভোট পড়েছে ৫৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা জানান, সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে ভোটের মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধি বাছাই করেছে। এখানে কেউ জিতবে, কেউ হারবে এটাই নির্বাচন।

বিষয়:

বিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

সম্পর্কিত

কাঠালিয়ায় জামায়াত সমর্থকদের বাড়ি ও ব্যবসায় হামলা-ভাঙচুর

কাঠালিয়ায় জামায়াত সমর্থকদের বাড়ি ও ব্যবসায় হামলা-ভাঙচুর

টঙ্গিবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

টঙ্গিবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে

ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, টাকা-স্বর্ণালংকার লুট