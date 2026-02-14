চট্টগ্রামে জামানত হারালেন জামায়াতের এক প্রার্থী

চট্টগ্রামে জামায়াতের ইসলামীর এক প্রার্থী জামানত রক্ষা করতে পারেননি। চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৪ জন প্রার্থী। এই ১৪ জনের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জামানত হারান ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল আলম। তিনি এখানে ভোট পেয়েছেন ২১ হাজার ৭০৬টি। জামানত রক্ষার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল ২৪ হাজার ১৮৬ ভোট।
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ এনামুল হক ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সৈয়দ এয়ার মোহাম্মদ পেয়ারু। তিনি পেয়েছেন ২৮ হাজার ৯৯৯টি ভোট। এই আসনে মোট ৮ প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।
আসনে ভোট পড়েছে ৫৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা জানান, সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে ভোটের মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধি বাছাই করেছে। এখানে কেউ জিতবে, কেউ হারবে এটাই নির্বাচন।
নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম জামাল জানান, অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত নেতা মিজানুর রহমান কালামকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে বহিষ্কার করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে পড়ে মো. মিজান (৩০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কুড়িগ্রাম জেলার পাছগুচি ইউনিয়নের ভেলুঘাট গ্রামের বাচ্চু ঘটকের ছেলে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার যশলং ইউনিয়নের পুরা বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট শেষে কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছেন মানুষ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে যাত্রী ও যানবাহন ভোগান্তি ছাড়াই ফেরিতে উঠে তাদের গন্তব্যে চলে যাচ্ছে বলে জানায় বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার...২৬ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি গ্রামে শিশুসন্তানদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ সময় ঘরে থাকা জমি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে তোলা চার লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নেওয়া হয় বলে ওই নারী অভিযোগ করেছেন। ঘটনার দুই দিন পর গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই নারী চরফ্যাশন থানায়২৮ মিনিট আগে