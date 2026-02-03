Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

এনসিটি ইজারা ইস্যু: অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা শ্রমিকদের

আবু বকর ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম 
এনসিটি ইজারা ইস্যু: অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা শ্রমিকদের
চট্টগ্রাম বন্দরে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে আগামীকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করবেন শ্রমিকেরা। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের পর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন বিষয়টি জানিয়েছেন।

এদিকে আজ শ্রমিকদের চতুর্থ দিনে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি চলছে। এতে বন্দরে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

ইব্রাহিম খোকন জানান, এনসিটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে সরে না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আটজনকে পটুয়াখালীর পায়রা ও সাতজনকে মোংলা বন্দরে বদলি করা কেউ বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন না।

এর আগে গতকাল সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ১৫ জন শ্রমিককে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে বদলির আদেশে আটজনকে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরে এবং সাতজনকে মোংলা বন্দরে বদলি করা হয়। এতে আন্দোলনের মাত্র আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেন শ্রমিকেরা। এর মাঝে শ্রমিকেরা গত তিন দিন ধরে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করে আসছেন।

আজ চলছে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি। এতে বন্দরশ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাস্টমস ও বন্দর ভবনের আশপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ দিন বন্দরের আশপাশে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। দুপুর ১২টায় বন্দর ভবনের মূল ফটকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বন্দরের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এরই মাঝে শ্রমিকেরা বন্দর ভবনে মিছিল করেন।

বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডা) মহাসচিব মো. রুহুল আমিন সিকদার বলেন, আজ বন্দরে সকাল ৮টা থেকে জেটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানামা বন্ধ থাকায় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ২১টি ডিপোতে ৯ হাজার ৫০০ রপ্তানি কনটেইনার জমা হয়েছে।

এনসিটি ইজারা ইস্যুতে কর্মবিরতির মধ্যেই বন্দরের ১৬ কর্মচারীকে দুই দফায় জরুরি ভিত্তিতে ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও বন্দরে বদলি করা হয়। গত শনিবার (৩১ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পার্সোনেল অফিসারের স্বাক্ষরিত এক দাপ্তরিক আদেশে এ বদলির বিষয়টি জানানো হয়। এরই মাঝে এই ১৬ জনের ১৫ জনকে গতকাল নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে বদলির আদেশে আটজনকে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরে এবং সাতজনকে মোংলা বন্দরে বদলি করা হয়।

