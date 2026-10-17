সীতাকুণ্ডে ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার বারৈয়ারঢালা ইউনিয়নের বৈদ্য পুকুর ভূঁইয়াপাড়া এলাকার একটি ডোবা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে ডোবায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে সীতাকুণ্ড থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
স্থানীয়দের ভাষ্য, মরদেহটি মধ্যবয়সী এক পুরুষের। মরদেহ ফুলে গেছে এবং শরীরের অধিকাংশ স্থানে পচন ধরেছে। তাঁদের ধারণা, চার থেকে পাঁচ দিন আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।
এ বিষয়ে জানতে সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলামের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।