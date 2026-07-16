Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে চলছে হরতাল, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ফটিকছড়িতে চলছে হরতাল, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন
ফটিকছড়ির শান্তির এলাকায় সড়ক অবরোধ করে হরতাল কর্মসূচি পালন করছে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার সদর দপ্তর যৌক্তিক স্থানে স্থাপনের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করছেন আন্দোলনকারীরা। হরতালের প্রভাবে উপজেলার নারায়ণহাট, দাঁতমারা ও বাগানবাজার ইউনিয়নসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় যান চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, সকাল থেকে নারায়ণহাট, দাঁতমারা, শান্তিরহাট, হেয়াকো, চিকনছড়া ও বাগানবাজার এলাকার অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফার্মেসি ও ক্লিনিক খোলা রয়েছে।

হরতালের কারণে ফেনী-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং পেলাগাজি দিঘি-হেয়াকো সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে বাস, ট্রাক, সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহন সড়কে আটকা পড়ে এবং যাত্রীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়।

এদিকে বালুটিলা বাজার, চিকনছড়া বাজার, গার্ডের দোকান এলাকা, হেয়াকো, দাঁতমারা, শান্তিরহাট ও নারায়ণহাটে আন্দোলনকারীরা পিকেটিং, বিক্ষোভ ও মিছিল করেন। তবে বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ বা আটকের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ফটিকছড়ির হেয়াকো বাজার এলাকায় সতর্ক আবস্থানে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফটিকছড়ির হেয়াকো বাজার এলাকায় সতর্ক আবস্থানে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিভিন্ন মোড়ে ভূজপুর থানা পুলিশের একাধিক টিম মোতায়েন করা হয়েছে।

আন্দোলনকারীরা জানান, নবগঠিত ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার সদর দপ্তর পশ্চিম ভুজপুর মৌজায় স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তারা এ কর্মসূচি পালন করছেন। তাঁদের দাবি, ফটিকছড়ির ভৌগোলিক বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের সুবিধা বিবেচনায় সদর দপ্তর এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত, যেখান থেকে সব এলাকার মানুষ সমানভাবে প্রশাসনিক সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও কামনা করেন।

ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলা বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদের সমন্বয়ক নুরুল আমিন আযাদ বলেন, ‘উত্তর উপজেলার সদর দপ্তর ন্যায্যতার ভিত্তিতে উত্তরাঞ্চলেই স্থাপন করতে হবে। এ দাবির অংশ হিসেবেই আজকের হরতাল কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। দাবি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, ‘হরতালকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

ফটিকছড়িআন্দোলনহরতালচট্টগ্রাম বিভাগ
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