Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় ঘরে আগুন দিলেন স্বামী, তালাক দিলেন স্ত্রী

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
টুঙ্গিপাড়ায় ঘরে আগুন দিলেন স্বামী, তালাক দিলেন স্ত্রী
টুঙ্গিপাড়ার বর্ণি ইউনিয়নের সিঙ্গিপাড়া আশ্রয়ণ কেন্দ্রে নিজেদের ঘরে আগুন দেন শাহ আলম শেখ। ছবি: সংগৃহীত

পারিবারিক কলহের জেরে বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন স্বামী। দুই দিন পর আদালতে গিয়ে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দিয়েছেন স্ত্রী। গত সোমবার রাতে স্বামী শাহ আলম শেখ (বাবু) ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর বুধবার আদালতের মাধ্যমে তালাক দেন স্ত্রী তাসলিমা খানম। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বর্ণি ইউনিয়নের সিঙ্গিপাড়া আশ্রয়ণ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

তাসলিমার অভিযোগ, স্বামী শাহ আলমের কাছ থেকে তিনি প্রায়ই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতেন। গত সোমবার রাতে শাহ আলম আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওই বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে স্থানীয়রা প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এর দুই দিন পর বুধবার আদালতে গিয়ে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে স্বামী শাহ আলম শেখকে তালাক দেন তাসলিমা।

তাসলিমা খানম অভিযোগ করে বলেন, ‘শাহ আলম যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে নিয়মিত মাদক সেবন করেন। তিনি আমার ভরণ-পোষণ দেন না, বরং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায়ই মারধর করেন। যে ব্যক্তি নিজের বসতঘরে আগুন দিতে পারে, তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক চেষ্টা করেছি সংসার টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনার পর সব সীমা অতিক্রম হয়েছে। তাই আইনগতভাবে তাকে তালাক দিয়েছি।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে স্বামী শাহ আলম শেখ ওরফে বাবুর মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহিরুল আলম বলেন, ‘সরকারি স্থাপনায় আগুন দেওয়া অপরাধ। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

গোপালগঞ্জআগুনআদালতটুঙ্গিপাড়াস্বামী
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