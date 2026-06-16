গোমস্তাপুর সীমান্তে পুশ ইনে সহযোগিতার অভিযোগে ৭ জন আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রোকনপুর সীমান্ত এলাকায় ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে লোকজন ‘পুশ ইন’ ঘটনায় সহযোগিতার অভিযোগে সাতজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
সোমবার (১৫ জুন) রাতে নওগাঁ-১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা চারজনকে আটক করে গোমস্তাপুর থানায় হস্তান্তর করেন। পরে বিজিবির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আরও তিনজনকে আটক করে পুলিশ। ফলে মোট সাতজনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন রোকনপুর গ্রামের মৃত দোস মোহাম্মদের ছেলে মো. বাবুল আক্তার (৪০), আব্দুল লতিফের ছেলে এমদাদুল হক (৩৮), মৃত ওবাইদুর রহমানের ছেলে রয়েল (২৮), কালুমদ্দীনের ছেলে মো. আজম আলী (৩৫), জমসেদ আলীর ছেলে মো. আলম (৩৮), মৃত নাইমুলের ছেলে আসমাউল হক (৩৩) এবং মো. ধলুর ছেলে মেজবাউল (৩৫)।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম জানান, রোকনপুর সীমান্তে পুশ ইন ঘটনায় সহযোগিতার অভিযোগে আটক সাতজনকে বিজিবি থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আটক ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পুশ ইনের একাধিক ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুশ ইন কার্যক্রমে সহযোগিতার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট একটি চক্রের সদস্যদের আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিজিবি।
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