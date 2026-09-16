Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নম্বরবিহীন মোটরসাইকেল আটকের পর এসপি কার্যালয় ঘেরাও, ছাত্রদল নেতাকে শোকজ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
নম্বরবিহীন মোটরসাইকেল আটকের পর এসপি কার্যালয় ঘেরাও, ছাত্রদল নেতাকে শোকজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তারকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে নোটিশের লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মীম ফজলে আজিম ও সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান নিজেই নোটিশ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ সুপার কার্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ সুপার কার্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পাঠানো শোকজ নোটিশে বলা হয়, দায়িত্বশীল পদে আসীন থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না—তা জানতে চেয়ে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হাজির হয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের নিউ মার্কেট এলাকা থেকে আক্তারুজ্জমানের একটি নম্বরবিহীন মোটরসাইকেল আটক করে পুলিশ। ওই ঘটনার প্রতিবাদে একই দিন রাতে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং তারা স্থান ত্যাগ করে।

দলীয় সূত্র ও স্থানীয় নেতাদের ধারণা, পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণেই এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কারণ দর্শানোর বিষয়ে জানতে চাইলে আক্তারুজ্জামান আক্তার বলেন, ‘নোটিশের জবাব দিতে আমি ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সোমবারের কর্মসূচির কারণেই এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করছি।’

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মীম ফজলে আজিম জানান, ‘এসপি অফিসের ঘটনাটি নিয়ে কেন্দ্রে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। আশা করছি, তিনি সশরীরে গিয়ে ব্যাখ্যা দিলে এই বিষয়ের অবসান ঘটবে।’

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জছাত্রদলঅভিযোগচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরজেলার খবরশোকজ
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