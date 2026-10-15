কীটনাশকের লাইসেন্স নিয়ে সার বিক্রি ও মজুত, ব্যবসায়ীর জেল-জরিমানা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে অবৈধভাবে সার মজুত ও বিক্রির দায়ে পারভেজ প্রিন্স নামের এক ব্যবসায়ীকে এক মাসের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২৭ বস্তা সার জব্দ করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের কয়লারদিয়াড় বাজারে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন শিবগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে সালমা রুমা।
দণ্ডপ্রাপ্ত পারভেজ প্রিন্স কয়লারদিয়াড় গ্রামের মাহিরুল ইসলামের ছেলে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে সালমা রুমা জানান, পারভেজ প্রিন্স কীটনাশক বিক্রির লাইসেন্স নিয়ে অবৈধভাবে সার বিক্রি করছিলেন। তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ২৭ বস্তা সার মজুত রাখার খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধভাবে সার মজুত ও বিক্রির দায়ে তাঁকে এক মাসের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি মজুত করা সারগুলো জব্দ করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, আগামী শনিবার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জব্দ করা সার কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হবে।
স্লিপার বাসের কেবিনের এসি এয়ার ভেন্টে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ১০ হাজার ৬০০ পিস ইয়াবা। কক্সবাজার থেকে গাইবান্ধায় পাচারের পথে বগুড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) অভিযানে এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিপ্লব ইসলাম (৩২) নামের এক যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১ মিনিট আগে
শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটিতে পাটুরিয়া লঞ্চ ও ফেরিঘাট সচল রাখা এবং যাত্রীদের নিরাপদ পারাপার নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত, পুলিশ, কোস্টগার্ড ও নৌপুলিশ মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান।২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের হালিশহরের রমনা আবাসিক এলাকায় সাংবাদিক এম এ হোসাইনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মারধর ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হালিশহর থানায় ১০-১২ জনকে আসামি করে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ৬ লাখ ১০ হাজার টাকার জাল নোটসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উপজেলার নাওগাঁও ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে জাল নোটের বেচাকেনা চলছে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে এক হাজার টাকার ৬১০টি জাল নোট জব্দ করা হয়। এ সময় জাল নোটের কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।৫ মিনিট আগে