চাঁপাইনবাবগঞ্জে আরও ১৩ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৩৭
চামুশা সীমান্ত দিয়ে ১৩ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। ছবি: সংগৃহীত
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার চামুশা সীমান্ত দিয়ে ১৩ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে (পুশ ইন) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোরে বিএসএফ বাংলাদেশে ওই ১৩ জনকে ঠেলে পাঠায়।

বিষয়টি ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, ভোর সাড়ে ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে চামুশা সীমান্তের ১৯৬ /২-এসের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার দিয়ে ভারতের ১১৯ ব্যাটালিয়নের কাঞ্চান্টার বিএসএফ সদস্যরা ১৩ জন বাংলাভাষীকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। সে সময় বাংলাদেশের চাঁনশিকারী বিওপির টহলরত বিজিবি সদস্যরা আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার বাংলাদেশের ৮০০ গজ ভেতর থেকে তাদের আটক করে।

এ বিষয়ে ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া আজকের পত্রিকাকে জানান, আটক ব্যক্তিরা ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে ভারতে প্রবেশ করে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হন। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করছিলেন। তারপর ১১৯ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কাছে দিল্লি পুলিশ ওই ১৩ জন বাংলাভাষীকে হস্তান্তর করে। পরে ১১৯ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কাঞ্চান্টার বিএসএফ ক্যাম্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়।

গোলাম কিবরিয়া আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভোলাহাট পুলিশের কাছে হস্তান্তরের জন্য ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

জানতে চাইলে ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, ‘এখন পর্যন্ত তাদের পাইনি। তাদের পেলেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের ৩ জুন ভোলাহাটের চাঁনশিকারী সীমান্ত দিয়ে আটজন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে বিএসএফ।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জবিএসএফরাজশাহী বিভাগভোলাহাটজেলার খবর

