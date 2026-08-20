Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁদা আদায় নিয়ে বিরোধ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে সব রুটে বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁদা আদায় নিয়ে বিরোধ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে সব রুটে বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সব রুটে বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদা আদায় ও শ্রমিকদের মারধরকে কেন্দ্র করে দুই শ্রমিক সংগঠনের বিরোধের জেরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সব রুটে বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা কর্মবিরতি শুরু করলে জেলার অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বিভিন্ন রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চলাচলকারী বাস থেকে শ্রমিক কল্যাণের নামে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এবং জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ চলছে।

এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীদের বিরুদ্ধে এক বাসশ্রমিককে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনা ও চাঁদা আদায় নিয়ে বিরোধ মীমাংসায় বুধবার রাতে পুলিশের তত্ত্বাবধানে দুই সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বৈঠক হয়। এক ঘণ্টার বেশি সময় আলোচনা চললেও দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে কোনো সমঝোতা হয়নি।

এরপর আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা কর্মবিরতি শুরু করেন। এতে জেলার সব রুটে বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ওই সংগঠনের শ্রমিকেরা অবস্থান নিয়ে পিকেটিং করেন এবং যানবাহন চলাচলে বাধা দেন।

জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাইদুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ‘চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন’ নামের একটি সংগঠন সড়কে বাস থামিয়ে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায় করছে। এর প্রতিবাদেই শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ জুলমত বলেন, তাঁদের সংগঠন নিয়ম মেনেই শুধু বাস থেকে চাঁদা আদায় করছে। কিন্তু জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের লোকজন ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যানের পাশাপাশি বাস থেকেও চাঁদা আদায় করছেন। অথচ বাস থেকে চাঁদা নেওয়ার অনুমতি ওই সংগঠনের নেই।

তিনি আরও বলেন, এসব বিষয় নিয়ে দুই সংগঠনের মধ্যে এরই মধ্যে ছয়বার বৈঠক হয়েছে। কিন্তু কোনো বৈঠকেই বিরোধের স্থায়ী সমাধান হয়নি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অ্যাপস) একরামুল হক বলেন, দুই শ্রমিক সংগঠনের বিরোধ মেটাতে বুধবার রাতে পুলিশের উদ্যোগে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করা হয়। এক ঘণ্টার বেশি সময় আলোচনা হলেও দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে সমঝোতা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও বলেন, বৈঠকে সমঝোতা না হলেও সড়কে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি না করার জন্য দুই সংগঠনের নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ বিষয়টি নজরদারিতে রেখেছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী বিভাগচাঁদাবাজিশ্রমিক
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