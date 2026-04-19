চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঝড়ে আম-লিচুসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে কালবৈশাখী ঝড়ে আম, লিচুসহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে জেলার পাঁচটি উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমবাগান, যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বাগানমালিক ও কৃষকেরা।
গতকাল রাত সোয়া ১২টার দিকে শুরু হওয়া ঝড়-বৃষ্টি প্রায় আধা ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ঝড়ের তীব্রতায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে এবং অনেক স্থানে বড় গাছ উপড়ে যায়। এতে বিপুল পরিমাণ কাঁচা আম ঝরে পড়ে বাগানের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাগানে লিচুর গুটিও ঝরে গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা।
সদর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, নাচোল ও ভোলাহাট উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই ক্ষতি বেশি হয়েছে। কৃষকদের অভিযোগ, মৌসুমের শুরুতেই এমন ঝড়ে আমের সম্ভাব্য উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবে।
এ বিষয়ে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. ইয়াছিন আলী জানান, জেলায় গড়ে ১৭ দশমিক ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণে মাঠপর্যায়ে কাজ চলছে।
এদিকে, ঝড়ের কারণে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ৮ থেকে ১১ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। এতে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। অনেক স্থানে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ-সংযোগ পুনঃস্থাপনে সময় লাগে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
