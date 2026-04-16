তিন ঘণ্টার ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছেলের মৃত্যুর তিন ঘণ্টার ব্যবধানে মায়ের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের দুজনকে একই কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের কবরস্থানে তাঁদের দাফন সম্পন্ন হয়। গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে ছেলের মৃত্যু হয়। এর তিন ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে মারা যান মা।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার বারঘরিয়া ইউনিয়নের কাজীপাড়া গ্রামের মৃত রুপলালের ছেলে কালু শেখ (৫৫) ও তাঁর মা ময়না বেগম।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন কালু শেখ। গতকাল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মা ময়না বেগমও দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ছেলের মৃত্যুর খবর শোনার পর শোকে তিনি ভেঙে পড়েন। পরে একই রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ময়না বেগম। আজ সকালে সদর উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের কবরস্থানে তাঁদের দাফন হয়।
বারঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য সবুজ মিঞা বলেন, ‘মৃত্যুর খবর শুনে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। ছেলের মৃত্যুর ঘটনার পর মাত্র আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা পরে মা মারা যান। ছেলে কালু শেখ স্ট্রোক করে মারা গেছেন আর তাঁর মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। মা ও ছেলেকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়েছে।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হক জানান, কালু শেখের মা ময়না বেগম ৯৪ বছর বয়সী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। গতকাল রাতে ছেলে কালু শেখের মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পর মায়ের মৃত্যু হয়।
শ্রীপুরে তানিম হোসেন (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে রেলসেতু পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার অর্জুনপুর-বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের আঙ্গারিপাড়া এলাকার ২১৪ নম্বর রেলসেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম শরিফা বেগম (৪৪)। তিনি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার উত্তর চাঁদখানা গ্রামে১২ মিনিট আগে
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে অবৈধভাবে মজুত করা ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করে কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে এই ডিজেল কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়। এর আগে গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) রাতে পৌর এলাকার টিপুর মোড়ে অভিযান চালিয়ে এসব তেল জব্দ করা হয়।১৯ মিনিট আগে
একপর্যায়ে দুজন আসামিকে গ্রেপ্তার করে থানার দিকে রওনা হলে আসামিদের সহযোগীরা পুলিশের পিকআপের গতিরোধ করে। তারা পুলিশ সদস্য মো. আইয়ুব আলীর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে। আহত পুলিশ সদস্যদের ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে