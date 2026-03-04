চাঁপাইনবাবগঞ্জে নেশাজাতীয় ইনজেকশন বিক্রি মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদক আইনের মামলায় মাহিদুর রহমান (৪৩) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন।
আজ বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে জেলা ও দায়রা জজ হায়দার আলী খোন্দকার আসামির অনুপস্থিতিতে (পলাতক) রায় দেন। মাহিদুর শিবগঞ্জের কানসাট শিবনগরের ফজলুর রহমানের ছেলে।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) আব্দুল ওদুদ জানান, ২০২১ সালের ৭ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জের র্যাব ক্যাম্পের অভিযানে নিজ বাড়ি থেকে ২৫০টি নেশাজাতীয় ইনজেকশনসহ আটক হন মাহিদুর। এ ঘটনায় ওই দিন র্যাব কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান শিবগঞ্জ থানায় মামলা করেন।
২০২১ সালের ৩১ আগস্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শিবগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক জুয়েল ইসলাম অভিযোগপত্র জমা দেন।
