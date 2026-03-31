দীপু মনি চাঁদপুরের তিন মামলায় গ্রেপ্তার, ছিল না তাঁর পক্ষের আইনজীবী

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে ২০২৪ সালে চাঁদপুরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিভিন্ন ঘটনায় করা তিনটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে চাঁদপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মান্নানের আদালতে তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির দেখানো হয়।

চাঁদপুর মডেল থানা-পুলিশ ও আদালত সূত্র থেকে জানা গেছে, ২০২৪ সালে জুলাই ও আগস্টের শুরুতে চাঁদপুর সদর উপজেলায় ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঘিরে বিভিন্ন স্থানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে তিনটি ঘটনায় দীপু মনিকে প্রধান আসামি করা হয়।

তিনটি মামলায় আসামি দীপু মনির পক্ষে আদালতে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দী আছেন। সাবেক এই মন্ত্রী সেখান থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত চাঁদপুরের আদালতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি চাঁদপুর-৩ (সদর-হাইমচর) আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

এ সময় চাঁদপুরে দীপু মনির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ওই তিন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার

পরিদর্শক (তদন্ত) মিন্টু দত্ত, উপপরিদর্শক (এসআই) নাদির শাহ্ ও নুরে আলম।

একটি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নাদির শাহ্ বলেন, ‘২০২৪ সালে ১৮ জুলাই ও ৪ আগস্ট দুবার জেলা বিএনপির সভাপতি (বর্তমান সংসদ সদস্য) শেখ ফরিদ আহমেদ মানিকের বাসায় ভাঙচুর, আগুন ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ওই দুই ঘটনায় পরবর্তীকালে সদর মডেল থানায় মামলা হয়। এতে দীপু মনিকে প্রধান আসামি করা হয়। সেই মামলায় তাঁকে আদালতে ভার্চুয়ালি হাজির করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।’

আরেক তদন্তকারী কর্মকর্তা মিন্টু দত্ত বলেন, ‘২০২৪ সালের ৪ আগস্ট শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছাত্র-জনতার ওপর হামলা হয়। সেই মামলায় দীপু মনিকে ১ নম্বর আসামি দীপু মনিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।’

অপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নুরে আলম বলেন, ‘২০২৪ সালের ৪ আগস্ট শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় সড়ক ভবনের গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। প্রধান আসামি দীপু মনির নির্দেশে ওই ঘটনা ঘটে বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। ওই মামলা দীপু মনিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।’

আদালত থেকে জানানো হয়, তিনটি ঘটনায় চাঁদপুরে সংঘটিত হয়। দীপু মনিকে নির্দেশ ও ইন্ধনদাতা হিসেবে এজাহারে বর্ণনা করা হয়েছে। আসামি আদালতকে বলেছেন, তিনি জড়িত ছিলেন না। তদন্তের স্বার্থে তিনটি মামলায় আসামিকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন বিচারক। তিনি বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দী আছেন।

এ সময় চাঁদপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ জেড এম রফিকুল হাসান রিপন, বিশেষ পিপি শিরিন সুলতানা মুক্তা, অতিরিক্ত পিপি হারুনুর রশিদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি শামসুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন।

