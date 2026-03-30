Ajker Patrika
চাঁদপুর

ইউটিউব দেখে জমিতে গাঁজা চাষ, যুবক গ্রেপ্তার

চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি
জব্দ গাঁজা গাছসহ গ্রেপ্তার বিল্লাল হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে গাঁজা চাষ করার অভিযোগে বিল্লাল হোসেন (৪০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৯ মার্চ) রাতে উপজেলার গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নের সাইসাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর জমি থেকে ২৫টি গাঁজা গাছ জব্দ করা হয়।

অভিযুক্ত বিল্লাল সাইসাঙ্গা গ্রামের মোখলেছুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় বিল্লাল হোসেন জানান, মূলত ইউটিউবে ভিডিও দেখেই তিনি গাঁজা চাষ শিখেছেন। পরে পরিচিত মাদক কারবারিদের কাছ থেকে বীজ কিনে ফসলি জমিতে গাঁজা চাষ শুরু করেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ করে তিনি বলেন, ‘শয়তানে পাইছে, তাই গাঁজা চাষ করতে গেছি।’

ফরিদগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিল্লালের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে বিল্লালের জমি থেকে অন্তত ২৫টি পরিণত গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। মাদক উৎপাদনের অভিযোগে বিল্লালকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, বিল্লাল হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ সোমবার তাকে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এই কঠোর অবস্থান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জগ্রেপ্তারচাঁদপুর সদরইউটিউবযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

