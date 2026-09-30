আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে মিলে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করছে জামায়াত: যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক অভিযোগ করেছেন, জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) দোসরদের সঙ্গে মিলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। আজ বুধবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ করেন।
আমিনুল হক বলেন, দায়িত্বভার নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের উন্নয়নে যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তা সাত মাসের মধ্যেই জনগণের সামনে দৃশ্যমান হয়েছে। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার কাজ করছে। বিরোধী দল সংসদে সমর্থন দেওয়ার কথা বললেও সংসদের বাইরে তাদের ভিন্ন রূপ দেখা যায়।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধী দলের যে ভূমিকা ছিল, সংসদের বাইরে এসে তারা সেই চরিত্রই ফুটিয়ে তুলছে। তারা মুখে বলে এক, অন্তরে আরেক।
বাক্স্বাধীনতার নামে বিরোধী মহল বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন আমিনুল হক। তিনি বলেন, দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির জন্য যারা আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গোপনে সহযোগিতা করছে, তারাই আবার অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী করছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি বিএনপির ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছেন। এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কী হতে পারে।
আমিনুল হক আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী তাদের আচার-আচরণে জনগণের কাছে গোপন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জনগণের কাছে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করতে না পেরে তারা এখন ভিন্ন পথ অবলম্বন করছে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে একত্র হয়ে দেশের ভেতরে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে জনগণকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
ফুটবল বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে বলেও জানান আমিনুল হক।
নাসিরনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য এম এ হান্নান। জেলা প্রশাসক মো. আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত সংসদ সদস্য নাদিয়া পাঠান পাপন, তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমেদ, জেলা পরিষদ প্রশাসক মো. সিরাজুল ইসলাম সিরাজ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দিন।
অনুষ্ঠান শেষে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজসহ ১২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
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