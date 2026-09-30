Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভটভটি খাদে পড়ে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৪১
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভটভটি খাদে পড়ে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩
শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভটভটি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ৮ জন আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চৌডালা-কানসাট সড়কের মিল্লিকমোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট ইউনিয়নের গরু ব্যবসায়ী আয়েস উদ্দিন (৭০) ও তাঁর ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৫) এবং আব্দুল হামিদ (৩৫)। আহত আটজনকে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের সবার বাড়ি কানসাট ইউনিয়নে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার নাচোল উপজেলার সোনাচণ্ডী গরুর হাট থেকে চারটি গরু নিয়ে ভটভটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন আয়েস উদ্দিন, তাঁর ছেলে শরিফুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ভটভটিটি চৌডালা-কানসাট সড়কের মিল্লিকমোড় এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় ভটভটিটি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনায় আয়েস উদ্দিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে গুরুতর আহত শরিফুল ইসলাম ও আব্দুল হামিদকে উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়।

শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. আবুল হায়াত বলেন, দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় নয়জনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গুরুতর আহত চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আর অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জআহতজেলার খবরশিবগঞ্জ (বগুড়া)
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