ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে নিহত ১

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদ মার্কেটসংলগ্ন রেলগেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকাগামী কর্ণফুলী ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসে। বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনের প্রবেশের আগে জেলা পরিষদ রেলগেটের সামনে চলন্ত অবস্থায় ট্রেনটি থেকে নামতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত হন। রেলওয়ে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তিনি আরও জানান, নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪০-৪৫ হবে। লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে পিবিআই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরট্রেন দুর্ঘটনানিহতট্রেন
