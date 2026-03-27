প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের নকশায় সংস্কার হতে যাচ্ছে বগুড়ার শাকপালা পার্ক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পছন্দের নকশা অনুযায়ী সংস্কার হতে যাচ্ছে বগুড়ার শাকপালা পার্কটি। আগামী সপ্তাহ থেকে সড়ক ও জনপথ বিভাগ পার্কটির সংস্কারকাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) বেলা ১১টায় পার্কটি পরিদর্শন করে তিনি এসব কথা জানান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই পার্কটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতে গড়া। ড. ইউনূসের শাসনামলে লন্ডনে এই পার্ক নিয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই থেকে সারা দেশে এটি আলোচনার বিষয়। প্রথমে সড়ক ও জনপথ বিভাগ অর্থ-সংকটের কারণ দেখালে বগুড়া পৌরসভা এই পার্কটি সংস্কারের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু এটি সংস্কারে অনেক অর্থের দরকার, যা বগুড়া পৌরসভার পক্ষে সম্ভব না। তাই সড়ক ও জনপথ বিভাগই এ কাজটি করবে।
বগুড়া সিটি করপোরেশন ঘোষণা প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বগুড়াকে সিটি করপোরেশন ঘোষণার বিষয়টি আলোচনায় আছে। যদি সিটি করপোরেশন ঘোষণা হয়, তাহলে বগুড়া পৌরসভা বিলুপ্ত করে আগে সেটার নির্বাচন হবে। আর না হলে বগুড়া পৌরসভার নির্বাচন হবে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিজ হাতে গড়া এই শাকপালা পার্কটি একসময় এলাকাবাসীর বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তবে পূর্ববর্তী হাসিনা সরকারের সময় দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থেকে পার্কটি জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।
পরিদর্শনকালে বগুড়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান, বগুড়া পৌরসভার প্রশাসক, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্তসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় লক্ষ্মীপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঈদের ছুটি শেষে লক্ষ্মীপুরের তিতারকান্দি এলাকা থেকে ঢাকায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন মাদ্রাসাশিক্ষক মুফতি আব্দুল মমিন, তাঁর স্ত্রী, দুই সন্তান ও গাড়িচালক। প্রাণে বেঁচে যায় তাঁর আরেক ছেলে।৮ মিনিট আগে
আজ শুক্রবার বিকেলে পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ার আলম খান। তিনি জানান, আজ ভোর রাতে থানা–পুলিশ ও ডিবি পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে উপজেলার গৃধারীপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে একজন জামায়াত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে...১২ মিনিট আগে
চিতলমারীতে মধুমতী নদীর চরের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় রাজিব শেখ (২৫) নামের একজন নিহত ও আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। এ ছাড়া হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে অন্তত ৪০টি বসতবাড়ি–দোকান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়া বাসটির নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। একই সঙ্গে বাসটির মালিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে সরকারি সংস্থাটি।১ ঘণ্টা আগে