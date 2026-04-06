Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় একাধিক মামলার আসামিকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা

বগুড়া প্রতিনিধি
রবিন হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় রবিন হোসেন (২৮) নামের একাধিক মামলার আসামিকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীদের আরেক পক্ষ। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে শহরের ফুলবাড়ী বানিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রবিন শহরের উত্তর চেলোপাড়া এলাকার মিরাজ হোসেনের ছেলে। তাঁর নামে বগুড়া সদর থানায় ডাকাতির প্রস্তুতি, মারামারি, নারী নির্যাতন আইনসহ চারটি মামলা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, রবিন সন্ত্রাসী প্রকৃতির যুবক। পাঁচ-ছয় মাস আগে উত্তর চেলোপাড়া ও নারুলী এলাকাবাসী মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার জের ধরে রবিনকে কিছুদিন আগে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। গতকাল ফুলবাড়ী বানিয়াপাড়া এলাকায় কবরস্থানের গাছ থেকে আতাফল পাড়া নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে রবিনের ঝগড়াবিবাদ হয়। রাতে চার-পাঁচজন যুবক রবিনকে ফুলবাড়ী বানিয়াপাড়া কবরস্থানের পাশে জঙ্গলে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে এবং রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যায়। পরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জঙ্গল থেকে তিনটি হকিস্টিকের ভাঙা অংশ এবং একটি চায়নিজ কুড়াল উদ্ধার করে।

বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে রবিনের অনেক আগে থেকেই বিরোধ ছিল। জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ শুরু করেছে।

বিষয়:

বগুড়াকুপিয়ে হত্যাহত্যাআসামিমামলারাজশাহী বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

