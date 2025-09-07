চুরি করতে গিয়ে মামাকে ছুরিকাঘাত ভাগনের

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় এক কিশোরের বিরুদ্ধে দোকানে চুরি করতে গিয়ে নিজের মামাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ রোববার সকালে ওই কিশোরসহ দুজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
জানা গেছে, উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের চক খাগা গ্রামে আবেদ আলীর ছেলে মো. আমিনুর একটি মুদিদোকান চালান। গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতের বেচাকেনা শেষে তিনি দোকান বন্ধ করে ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ১টার দিকে তাঁর এক কিশোর ভাগনে দোকানের গ্যাস ফ্যান খুলে ভেতরে ঢুকে চুরি করতে যায়। এ সময় আমিনুর ঘুম থেকে জেগে কিশোরকে ধরে ফেলেন। তখন নিজেকে বাঁচাতে কিশোর তার মামা আমিনুরের শরীরে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে। আমিনুরের চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে কিশোরকে হাতেনাতে আটক করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় আমিনুরকে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিশোর এ ঘটনায় একই গ্রামের আব্দুর রহমান (২০) নামের এক যুবকের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে। পরে তাঁকেও আটকে রাখা হয়। পরে আজ সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা কিশোর ও রহমানকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, প্রায় এক মাস আগেও ওই কিশোর একই দোকান থেকে ৫০ হাজার টাকা, ১৮ হাজার টাকার মোবাইল রিচার্জ কার্ড ও কিছু সিগারেট চুরি করেছে।
এ বিষয়ে শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, আটক দুজনকে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ মামলা করেনি। মামলা হলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
