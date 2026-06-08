বগুড়ায় ইয়াবাসহ দুই বেয়াইন গ্রেপ্তার

বগুড়ায় ভ্যানিটি ব্যাগে ইয়াবা পাচারকালে দুই বেয়াইনকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) সদস্যরা।
সোমবার (৮ জুন) বিকেলে বগুড়া শহরের চকযাদু ক্রস লেন এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার দক্ষিণ বাসুদেবপুর গ্রামের বুলবুলি বেগম (৪৫) ও বগুড়া শহরের চকসুত্রাপুরের নাজমা বেগম(৩৮)। সম্পর্কে তারা একে অপরের বেয়াইন।
ডিএনসি বগুড়ার উপপরিচালক জিললুর রহমান এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জিললুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএনসির সদস্যরা শহরের চকযাদু ক্রস লেনে বিআরটিসি মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় ওই দুই নারীকে আটক করা হয়। পরে তাদের ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি করে ১৫০০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়।
আটককৃত বুলবুলি বেগম তার বেয়াইন নাজমা বেগমের কাছ থেকে ইয়াবা কিনতে আসে। ইয়াবার চালান হস্তান্তর করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
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