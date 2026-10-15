Ajker Patrika
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বগুড়া

স্লিপার বাসের এসি ভেন্টে ১০ হাজার ৬০০ ইয়াবা, গ্রেপ্তার ১

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৩০
স্লিপার বাসের এসি ভেন্টে ১০ হাজার ৬০০ ইয়াবা, গ্রেপ্তার ১
বগুড়ায় স্লিপার বাসের কেবিনে লুকিয়ে রাখা ১০ হাজার ৬০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ছবি: সংগৃহীত

স্লিপার বাসের কেবিনের এসি এয়ার ভেন্টে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ১০ হাজার ৬০০ পিস ইয়াবা। কক্সবাজার থেকে গাইবান্ধায় পাচারের পথে বগুড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) অভিযানে এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিপ্লব ইসলাম (৩২) নামের এক যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার বিপ্লব ইসলাম গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পারগয়ড়া গ্রামের মো. নুরুজ্জামানের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নয়মাইল এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনে তল্লাশি চালান অধিদপ্তরের সদস্যরা। এ সময় কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী এভারগ্রিন পরিবহনের একটি ডাবল ডেকার স্লিপার বাসে তল্লাশি করা হয়।

তল্লাশির একপর্যায়ে বাসের এ-ফোর নম্বর সিঙ্গেল কেবিনের এসি এয়ার ভেন্টে লুকিয়ে রাখা ৫৩টি জিপার ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি ব্যাগে ২০০টি করে মোট ১০ হাজার ৬০০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। পরে ওই কেবিনের যাত্রী বিপ্লব ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বগুড়ার উপপরিচালক জিললুর রহমান জানান, উদ্ধার করা ইয়াবাগুলো কক্সবাজার থেকে গাইবান্ধায় নেওয়া হচ্ছিল। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার বিপ্লব ইসলামের বিরুদ্ধে বগুড়ার শাজাহানপুর থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

বগুড়াবাসগ্রেপ্তারপাচারশাজাহানপুরজেলার খবরমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
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