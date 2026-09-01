ভোলার লালমোহনে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ

ভোলার লালমোহনে পাঁচটি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ৫ হাজার ৫০০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। জব্দ করা পলিথিনের আনুমানিক মূল্য ২২ লাখ টাকা। তবে কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে গোডাউন মালিকেরা পালিয়ে যাওয়ায় এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে লালমোহন পৌরসভা বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের (ভোলা) মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালমান বিন শওকত।
কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট লালমোহনের সদস্যরা ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান। এ সময় পাঁচটি গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে ৫ হাজার ৫০০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় গোডাউন মালিকেরা কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালমান বিন শওকত বলেন, জব্দ করা পলিথিন পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভোলা জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ভোলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. তোতা মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লালমোহনে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দের বিষয়টি কোস্ট গার্ড আমাদের জানিয়েছে। জব্দ করা পলিথিনগুলো এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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