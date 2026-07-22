ভোলায় স্বপন বাহিনীর প্রধান অস্ত্রসহ আটক

ভোলার মনপুরায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রসহ কুখ্যাত ডাকাত স্বপন বাহিনীর প্রধান স্বপনকে (৫০) আটক করা হয়েছে। উপজেলার কাজিরচরসংলগ্ন মাছঘাট এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক স্বপন মনপুরা উপজেলার হাজির হাট এলাকার বাসিন্দা।
আজ বুধবার রাত সোয়া ৯টার দিকে কোস্ট গার্ড ভোলা দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, মনপুরা উপজেলার কাজিরচরসংলগ্ন মাছের ঘাট বাজারে গতকাল রাত থেকে আজ বেলা ৩টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড বেইস ভোলা ও আউটপোস্ট মনপুরা একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। ওই এলাকা থেকে ডাকাত স্বপন বাহিনীর প্রধান স্বপনকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় একটি মাছের আড়ত থেকে একটি দেশীয় একনলা বন্দুক ও ৮টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
সাব্বির আলম সুজন জানান, জব্দ আলামত ও আটক ডাকাতের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। স্বপন দীর্ঘদিন ধরে কুখ্যাত ডাকাত ‘স্বপন বাহিনী’র প্রধান হিসেবে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও ডাকাতি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে।
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