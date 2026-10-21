ভোলায় স্কুলব্যাগে ৬ কেজি গাঁজা, যুবক আটক
ভোলার সদর উপজেলার ইলিশা লঞ্চঘাটে একটি স্কুলব্যাগ থেকে ৬ কেজি গাঁজা জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় হাসনাইন আহমেদ (৩৫) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
আজ বুধবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইলিশা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বশির আলম।
আটক হাসনাইন আহমেদ জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার শম্ভুপুর ইউনিয়নের গোলকপুর গ্রামের নাজিমউদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের ইলিশা লঞ্চঘাটে অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি স্কুলব্যাগ তল্লাশি করে এর ভেতর থেকে ৬ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়। মাদক বহনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হাসনাইন আহমেদকে আটক করে পুলিশ।
ইলিশা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. বশির আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। মামলা দায়েরের পর আটক ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’