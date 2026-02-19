বরিশালে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

বরিশালে দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী (৬০) নামে এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নের শিবপাশা বাদামতলা পুলসংলগ্ন এলাকার একটি ডোবা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত দেলোয়ার বরিশাল সদর উপজেলার ১ নম্বর রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে থাকতেন। তিনি রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী। তিনি বাজারের ইজারাদার এবং গরু ব্যবসায়ী ছিলেন।
স্থানীয়রা জানায়, দেলোয়ার শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে দেলোয়ারের ব্যবহৃত একটি বাইসাইকেল ও গলার মাফলার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আশপাশ খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তাঁরা। একপর্যায়ে সড়কের পাশের একটি ডোবায় দেলোয়ারের রক্তাক্ত লাশ পরে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।
রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজাদী হাসনাত ফিরোজ বলেন, দেলোয়ারের শরীরে কোপ দেখা গেছে। বিএনপির কর্মী ছিলেন দেলোয়ার। পারিবারিক জমিজমা নিয়ে দেলোয়ারের সঙ্গে স্বজনদের একটি পক্ষের বিরোধ আছে।
বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, দুর্বৃত্তরা দেলোয়ার হোসেনের মাথার বাঁ পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ডোবার পানিতে ফেলে রাখে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হচ্ছে। বিষয়টির তদন্ত চলছে।
দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলায় ভ্যানগাড়িতে বাসের ধাক্কায় জুনাইদ হাসান জিসান (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার আমতলী বাজারে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বেলা ২টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্ররাসহ এলাকাবাসী....১৮ মিনিট আগে
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ চত্বরে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান উপলক্ষে আয়োজিত ইসলামি বইমেলা। গতকাল বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হওয়া এই বইমেলা চলবে রমজান মাসজুড়ে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেলা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।১ ঘণ্টা আগে
মামলায় অভিযোগ করা হয়, সুরভী বেগম ও রুবিনা নিঝুম পূর্বপরিচিত। নিঝুম ও রাহুল সুরভীর আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। রুবিনা ও রাহুল বিভিন্ন সময় সুরভীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে যথাসময়ে ফেরত দিয়ে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। সেই সুবাদে ২০২০ সালের ১ অক্টোবর রুবিনা ও রাহুল পরিচিত সুরভীর কাছ থেকে...২ ঘণ্টা আগে
ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, রোজাদার যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশন এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫০ মিলিলিটার পানির বোতল বহনের অনুমতি থাকবে। তবে পানি যেন ছিটকে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ব্যবহৃত বোতল নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে।৭ ঘণ্টা আগে