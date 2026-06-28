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বরিশাল

কৃষকের হাত ও চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ, অপহরণ মামলা

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
কৃষকের হাত ও চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ, অপহরণ মামলা
মুলাদী থানা। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মুলাদী উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের চরমালিয়া গ্রামে গভীর রাতে হারুন হাওলাদার (৫৯) নামের এক কৃষককে হাত ও চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে অজ্ঞাতনামা চারজন দুর্বৃত্ত তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার রাতে মুলাদী থানায় অপহরণ মামলা করা হয়েছে।

মামলার বাদী হারুন হাওলাদারের ছেলে জাফর হাওলাদার। হারুন হাওলাদার চরমালিয়া গ্রামের মৃত অছিমদ্দিন হাওলাদারের ছেলে।

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হারুন হাওলাদারের স্ত্রী সেলিনা বেগম দাবি করেন, অজ্ঞাতনামা লোকেরা তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে তুলে ট্রলারে করে নিয়ে যায়। ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ তাঁর সন্ধান পায়নি।

সেলিনা বেগম জানান, শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে দুর্বৃত্তরা দরজা খুলতে বলে। হারুন হাওলাদার দরজা খুলবেন না জানালে দুর্বৃত্তরা দরজা ভেঙে ফেলার হুমকি দেয়। পরে দরজা খুলে দিলে চারজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে কোনো কথা না বলে স্বামী-স্ত্রীকে মারধর করে।

সেলিনা বেগমের ভাষ্য অনুযায়ী, পরে দুর্বৃত্তরা হারুন হাওলাদারের হাত ও চোখ বেঁধে তাঁকে বাইরে নিয়ে যায়। তিনি তাদের পিছু নিয়ে দেখেন, হারুন হাওলাদারকে ট্রলারে তুলে জয়ন্তী নদীর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুর্বৃত্তরা ট্রলারে তুলে নেওয়ার পর তিনি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করেন, তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি।

তবে মুলাদী থানা-পুলিশ জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা কিংবা তার পরে সেলিনা বেগম ৯৯৯ নম্বরে কোনো ফোন করেননি। গতকাল সকালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হেলাল ব্যাপারী বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করেন।

ওই দিন সকালেই মুলাদী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) তারেক আমান বান্নাসহ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, কৃষককে ঘর থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মুলাদী থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত করছে এবং ওই কৃষককে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগমুলাদীঅপহরণ
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